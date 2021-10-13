Tarihin ilk ünlü kahini: Kıyamet kehaneti sonrası kurduğu tarikat...
Tarihin ilk kahini olarak ünlenen William Miller, yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda ise kıyametin tarihini vermiş ancak yaptığı tahmin tutmamıştı. İşte tarihin en başarısız kehaneti...
15 Şubat 1782 yılında Massachusetts'te doğan William Miller, uzun bir süre boyunca insanları peşinden sürükleyen bir tarikatın lideriydi.
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Babası Amerika Devrim Savaşı gazilerinden Yüzbaşı William Miller, annesi ise Elnathan Phelps'in kızı olan Paulina'dır.
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Çocukluk döneminde annesinden eğitim alan ve okula gitmeyi bir süre reddeden William Miller, matematiksel hesaplamalar sayesinde kıyametin tarihini bulduğunu öne sürmüştü.
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ABD'li Rahip William Miller, 19. yüzyılda Adventizm mezhebini kurdu ve 1818 yılında yaptığı açıklama 25 yıl içinde, yani 1843'te kıyametin kopacağını söyledi.
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