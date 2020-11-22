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  3. 22 Kasım 2020 21:45

Tarihin sıfır noktası "Göbeklitepe" dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de dezenfeksiyon yapıldı.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de dezenfeksiyon yapıldı.

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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe dezenfekte edildi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler çok rahat bir şekilde Göbeklitepe'yi gezebilirler. Belediye olarak gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz"

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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesine bağlı ilaçlama ekibi, Göbeklitepe'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışma yaptı. Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, mağaza, kafeterya, otopark, yürüyüş alanları ve servislerde özenli bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe dezenfekte edildi

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, salgın sürecinin ilk gününden itibaren sorumluluk alanlarında başlattıkları dezenfeksiyon ve maske dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.

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