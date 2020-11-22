Tarihin sıfır noktası "Göbeklitepe" dezenfekte edildi
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de dezenfeksiyon yapıldı.
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de dezenfeksiyon yapıldı.
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: "Buraya gelen yerli ve yabancı turistler çok rahat bir şekilde Göbeklitepe'yi gezebilirler. Belediye olarak gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Haliliye Belediyesine bağlı ilaçlama ekibi, Göbeklitepe'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışma yaptı. Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, mağaza, kafeterya, otopark, yürüyüş alanları ve servislerde özenli bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.