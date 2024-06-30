Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünleri paylaştı

30 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Tarım Kredi Market'lerde indirim kampanyası başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söylediği Tarım Kredi, birçok temel ihtiyaç ürününü indirimli olarak satışa sundu. Mercimek, ton balığı, salça, peynir, süt, yoğurt, ayran, kaşar peyniri, sucuk ve sosis gibi sofraların vazgeçilmez ürünleri yepyeni indirimlerle sizleri bekliyor.

İşte temmuz ayı güncel indirimli ürünler kataloğu;