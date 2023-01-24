Tarım Kredi Kooperatifi 24-31 Ocak indirimli ürünleri belli oldu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri temel ihtiyaç ürünleri kapsamında 24-31 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak indirimler belli oldu.
Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 24-31 Ocak tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte 24-31 Ocak 2023 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu...
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TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 24-31 OCAK 2023 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU!
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