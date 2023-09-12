Tarım Kredi market indirimleri belli oldu: İşte Tarım Kredi 12 -17 Eylül kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri temel ihtiyaç ürünleri kapsamında 12 -17 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak indirimleri açıkladı.
Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, güncel indirimli ürünler kataloğunu sorguluyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12-17 Eylül tarihlerine özel yeni indirimli ürünler listesini yayımladı. İşte 12-17 Eylül 2023 Tarım Kredi Kooperatifi indirimli ürünler kataloğu...
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