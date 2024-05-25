Tarım Kredi Market yeni indirimli ürünleri açıkladı

Tarım Kredi Kooperatif Market, 25 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni indirimlerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kar amacı gütmediklerini belirterek indirim yapılmasını istediği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sosyal medya hesaplarından yayınladığı indirimli ürünler listesiyle dikkat çekti. Sıvıyağ, tereyağı, pirinç, bulgur, bakliyat ürünleri, turşu, salça, süt, yoğurt, peynir, et ve tavuk gibi birçok temel ihtiyaç ürününde haziran ayına özel indirimler uygulanacak. İşte Tarım Kredi Market'in güncel indirimli ürünler listesi.