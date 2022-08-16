Tarım Kredi marketleri indirimli ürünlerin fiyat listesini paylaştı
Tarım Kredi marketlerinde indirime giren ürünlerin fiyat listesi sosyal medyada paylaşıldı. İşte o liste...
Tarım Kredi marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 30'dan fazla üründe indirime gitti. Dün itibarıyla 1400 Tarım Kredi marketinde başlatılan uygulama, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Dün ve bugün mesainin başlamasıyla birçok kişi Tarım Kredi marketlerine akın etti.
FİYATLARI PAYLAŞTILAR
Vatandaşların indirim yapılan ürünlerden ikişer üçer adet aldığı gözlenirken rafların çoğu öğle saatlerine doğru boşaldı. Öte yandan Tarım Kredi marketleri indirime giren ürünleri ve fiyatlarını tek tek sosyal medyadan paylaştı.
İndirime giden Tarım Kredi'de fiyatlar şöyle:
4 litre sıvı sabun: 35,90
2 katlı 16 adet tuvalet kağıdı: 49,90
3 katlı 16 adet tuvalet kağıdı: 59,90
5 kiloluk toz deterjan: 59,90
4 kiloluk bulaşık deterjanı: 38,90
1 litre çamaşır suyu: 11
2 katlı havlu kağıt: 16,90
32'li tuvalet kağıdı: 99,90
4-5-6 beden bebek bezi: 124,90
Yarım kilo çay: 39,90