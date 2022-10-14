Tarım Kredi'den sürpriz hamle! Artık bakkallarda satılacak

GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OLACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yıl sonu hayata geçirmek istedikleri projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak.