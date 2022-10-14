Tarım Kredi'den sürpriz hamle! Artık bakkallarda satılacak
Tarım Kredi Kooperatifi, bakkallara bayilik vermeye hazırlanıyor. Yıl sonu başlaması planlanan projenin detaylarını anlatan Genel Müdür Hüseyin Aydın, bakkal raflarında, kooperatif ürünlerinin olacağını söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifi, bakkallara bayilik vermeye hazırlanıyor. Gıdada yaşanan fiyat artışı sonrası temel ürünlerde indirime giden kurum, ürünlere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için harekete geçti. Bakkallara bayilik vermeye hazırlanan Tarım Kredi, yıl sonu hayata geçmesi beklenen proje ile ürünlerini bakkallarda da satacak.
GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OLACAK
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yıl sonu hayata geçirmek istedikleri projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak.
Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak” ifadelerini kullandı.
HEDEF 1000 BAYİ
Bu projenin tüketici için ürüne ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirten Aydın, “Vatandaşımız mahallesinden çıkmadan istediği ürünü bakkaldan temin edebilecek. Tüketiciler, Tarım Kredi marketindeki toptan ürünü, daha az miktarda bakkaldan alabilecek.