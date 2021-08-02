Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na madde madde yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tıpkı sosyal medyadaki bazı kişilerin bu görüşlerini savunarak farklı farklı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığından cevap geldi. 11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı: