Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Tarım Ve Orman Bakanlığı, sosyal mecralarda yayılan orman yangınlarına yetersiz müdahalede bulunulduğu, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının kullanılmadığı iddialarına cevap verdi.
Sosyal mecralarda yayılan orman yangınlarına yetersiz müdahalede bulunulduğu, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının kullanılmadığı gibi birçok iddiaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığından cevap geldi.
Türkiye genelinde günlerdir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Ege ve Akdeniz'in gözbebeği tatil beldelerini adeta cehenneme çeviren yangınlarda can ve mal kayıplarının yanı sıra binlerce hektarlık alan küle döndü. Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm ekipler seferber olurken özellikle sosyal mecralarda yangınlara müdahale konusunda Türkiye'nin yetersiz olduğu öne sürüldü.
Bakanlıktan Kılıçdaroğlu'na madde madde yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tıpkı sosyal medyadaki bazı kişilerin bu görüşlerini savunarak farklı farklı iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığından cevap geldi. 11 soru ve cevap şeklindeki o iddialara karşılık şu ifadeler kullanıldı: