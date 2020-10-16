Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi
Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çiftçinin traktörüne bazı cisimler takıldı.
Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çiftçinin traktörüne bazı cisimler takıldı.
Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı.
3 ADET TANK MERMİSİ Uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu anlaşıldı. Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı belirtilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN