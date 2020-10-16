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  3. 16 Ekim 2020 14:51

Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çiftçinin traktörüne bazı cisimler takıldı.

Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

Arpalık Çukuru mevkisindeki tarlasını öğle saatlerinde işleyen bir çiftçinin traktörüne bazı cisimler takıldı.

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Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

Çiftçinin ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin incelemesinin ardından da bomba imha uzmanları alana çağırıldı.

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Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

3 ADET TANK MERMİSİ Uzman ekip, çevre güvenliği alarak yaptığı incelemede, mermilerin Makine ve Kimya Endüsrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen eğitim mermileri olduğu anlaşıldı. Eğitim için kullanıldığı için atıldığında patlamadığı belirtilen tank mermileri, imha edilmek üzere tarladan alındı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.

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