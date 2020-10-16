Tarla sürerken buldu! Herkesi alarma geçirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir çiftçinin tarlasındaki ürünlerden alan kimliği belirsiz bir kişi sulama borusuna öyle bir şey bıraktı ki görenler hayrete düştü. Tarlasına geldiğinde sulama borusundaki şeyi bulan çiftçi İbrahim Zeybek, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemedi.