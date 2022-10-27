Tarla sürerken buldular! Köydeki tarihi taş 2 bin yıllık şampiyonu ortaya çıkardı

Köylerinden çıkan tarihi taş hakkında bilgi veren Yaylacık Muhtarı Süleyman Turan, "Bu taş köyümüz sınırları içinde köyden bir kişi bahçesini sürerken çıkarttı. Bizde bu taşı getirip köy meydanında sergilemeye başladık. Bu taşın ne olduğunu bilmiyorduk. Sonra köyümüze 1990 yıllarda turist kafilesi geldi. Onlar taşı Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bilim Dalı Başkanı Mustafa Şahin, hocamıza haber vermişler. Hocamız geldi taştaki yazının çevirisini yaptı. Biz o zaman bu taşın köyümüz sınırları içinde bulunan batık antik kentte 2 bin yıl önce yaşamış 9 şampiyonluk kazanmış bir sporcu anısına dikildiğini öğrendik. Burada Kayzerya diye batık bir şehir varmış bu sporcu bu şehirde yaşamış ve çok sayıda şampiyonluk kazanmış. Bu sporcu buradan çıkmış en eski atletiymiş. Bu taşta şampiyon sporcu Tatianos'un aldığı madalyalar yazıyor. Bu taşta sporcunun anne ve baba adıda yazıyor. Bu taşı görmeye gelenler oluyor. Tarihi esere meraklılardan çok defineciler daha çok görmeye geliyor. Spor kulüpleri görmeye geliyor" dedi.