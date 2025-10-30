Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada
Beyoğlu Tarlabaşı'nda motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber'ın önü kesildi. Kaçan turisti kovalayıp darbeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle (28), Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi.
Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı.
İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı.
Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı.
