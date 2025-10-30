  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada

Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada

Beyoğlu Tarlabaşı'nda motosikletle yolda ilerleyen İspanyol Youtuber'ın önü kesildi. Kaçan turisti kovalayıp darbeden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı turistin kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada - Resim: 1

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bir arkadaşıyla birlikte motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier Ros Del Valle (28), Tarlabaşı’nda bir sokağa girdi. 

1 / 14
Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada - Resim: 2

Turist sokakta bulunan bir kişi tarafından durduruldu. İspanyol turiste, 'Yanlış anlama niye çekiyorsun' diye çıkıştı.

2 / 14
Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada - Resim: 3

İngilizce 'Ne' diye cevap veren turist daha sonra motosikltiyle uzaklaşmaya başladı.

3 / 14
Tarlabaşı'nda dolaşan İspanyol Youtuber'a kabusu yaşattılar! O anlar kamerada - Resim: 4

Turistin gittiğini gören bir başka kişi ise arkasından su şişesi fırlattı. 

4 / 14