Tarlada 10 TL ama 1 tabağı 135 TL
11 ilimizi vuran asrın felaketinden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde yerli üreticinin beklediği hasat dönemi başladı. Kadın üreticilerin tarlada 10 TL'lik ürünleri sofralarımızda tabağı 135 TL'den önümüze geliyor...
Kaynak: İHA
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Çukurova’nın bereketli topraklarında üretilen turp, ıspanak ve pırasa deprem bölgesi Malatya için hasat ediliyor. Bölgede yetişen ürünlerin hasadı sürerken, kadınlar Ramazan ayında zorlu mesailerini sürdürüyor.
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Kozan’da üretilen ve ramazan ayında zorlu mesailerini sürdüren tarım emekçileri bölgede ürettikleri ıspanak turp ve pırasaları hasat ederek tazyikli sularda yıkayarak kasalarla deprem bölgesi Malatya için hasat ediyor.
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Kadınlar bölgede üretilen pırasa, turp ve ıspanakları topraktan sofralara ulaştırmak için mesai yaparken erkekler kasalarla kamyonlar ile nakliyelere hazırlıyor.
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