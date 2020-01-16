Tarlada buldu, artık müzede sergileniyor

Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. Yapılan incelemede taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın gök taşını satmak istediği ifade edildi.



