Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı

“Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum”

Çiftçi Naci Kılıç, bidonları soğuk ve dolu yağışından korumak için fidelerin üzerlerini kapattığını belirterek, “Bazen dolu oluyor, bazen de ayaz oluyor, soğuk oluyor. Ondan dolayı erken yetişsin diye 600 tane domates ektim. Bu domatesleri korumak için hurdacıdan bidon aldım. Bidonların alt tarafını kestim, domates fideleri erken yetişsin diye üzerlerine geçirdim. Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum. Daha önceleri naylon çekiyordum. O da biraz zor oluyordu. Bir de bunu deneyeyim dedim. 20 senedir nasıl erken yetiştiririm diyerek deniyorum. Bidonların faydası var, sebzeler 1 ay önce yetişiyor” dedi.