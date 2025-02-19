Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi
Burdur'da yaşayan Ukraynalı bir kişi tarlasının önünde selfie yapmak isterken, bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı saniye saniye görüntüledi.
Kaynak: DHA
Burdur'da tarlada çalışan Ş.D.'in (61) yokuştan kayarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza, kameraya yansıdı.
1 / 9
Ukraynalı tarla sahibinin özçekim yapmak isterken kazayı görüntülediği ortaya çıktı.
2 / 9
Olay, 17 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Ş.D.'in tarlada tesviye çalışması yaptığı traktör, yokuştan kaymaya başladı.
3 / 9
Kontrolden çıkan aracı durdurmak isteyen Ş.D., traktörden atlamaya çalışırken devrilen aracın altında kaldı.
4 / 9