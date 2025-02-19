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Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi

Burdur'da yaşayan Ukraynalı bir kişi tarlasının önünde selfie yapmak isterken, bir kişinin hayatını kaybettiği kazayı saniye saniye görüntüledi.

Kaynak: DHA
Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi - Resim: 1

Burdur'da tarlada çalışan Ş.D.'in (61) yokuştan kayarak devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdiği kaza, kameraya yansıdı.

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Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi - Resim: 2

Ukraynalı tarla sahibinin özçekim yapmak isterken kazayı görüntülediği ortaya çıktı.

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Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi - Resim: 3

Olay, 17 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Ş.D.'in tarlada tesviye çalışması yaptığı traktör, yokuştan kaymaya başladı.

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Tarlada selfie yapmak isterken, korkunç kazayı saniye saniye görüntüledi - Resim: 4

 Kontrolden çıkan aracı durdurmak isteyen Ş.D., traktörden atlamaya çalışırken devrilen aracın altında kaldı.

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