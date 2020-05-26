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  3. 26 Mayıs 2020 16:47

Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap mevkiinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu.

Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

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Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Abdulvahap mevkiinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken bir ağacın dibinde eski bir para buldu.

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Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek parayı tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.

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Tarladan 2 bin yıllık servet çıktı!

Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait olduğu yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi. İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği öğrenildi.

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