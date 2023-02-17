Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde yarıklar ve tümsekler oluştu. Tarlalardan geçen fay hattı, havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü.
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Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı. Kilometrelerce uzanan kırıklar, havadan da görüntülendi.
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Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.
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HER TARAFI PATLATMIŞ
Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, “Bizim buralar kilometrelerce uzunlukta tarım arazimizdi.
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