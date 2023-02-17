  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın, Hacıbebek Mahallesi üzerinde bulunan tarım arazilerinde yarıklar ve tümsekler oluştu. Tarlalardan geçen fay hattı, havadan görüntülendi.

Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Kahramanmaraş Türkoğlu Hacıbebek Mahallesi yolu üzerindeki tarım arazilerinde kırıklar, yarıklar ve tümsekler görüldü.

1 / 16
Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi - Resim: 2

Fay hattı, neredeyse arazileri ortadan ikiye ayırdı. Kilometrelerce uzanan kırıklar, havadan da görüntülendi.

2 / 16
Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi - Resim: 3

Mahalle üzerindeki tahribat yalnızca tarlalarda değil, yollarda da göze çarptı. Depremin şiddetiyle arazi yanındaki yollarda da çökme ve kayma görüldü.  

3 / 16
Tarlaları kaydıran fay kırıkları havadan görüntülendi - Resim: 4

HER TARAFI PATLATMIŞ 
Doğduğundan beri bu köyde yaşayan 23 yaşındaki Hasan Çelik, “Bizim buralar kilometrelerce uzunlukta tarım arazimizdi.

4 / 16