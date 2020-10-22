Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor
Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.
Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.
İŞTE YANITLARI
Şubat 2020'de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?
1) Değerli konut vergisini kimler öder? Hürriyet'in haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.