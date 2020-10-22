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  3. 22 Ekim 2020 10:18

Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor

Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.

Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor

Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.

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Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor

İŞTE YANITLARI
Şubat 2020'de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek?

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Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor

1) Değerli konut vergisini kimler öder? Hürriyet'in haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler.

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Tartışmalı vergi yeniden yürürlüğe giriyor

2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak? Ev sahipleri 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak.

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