Tartıştığı kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hilmi Ş. tedaviye alınırken, Leyla Ş. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi.
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Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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