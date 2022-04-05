Taş ocağında korkunç ölüm
Samsun'da taş boşaltırken yaklaşık 50 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonunun sürücüsü aracın içinde sıkışarak can verdi.
Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait taş ocağında sabah saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, taş ocağının üst kısmından çıkarılan kayalar iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenip taş işleme yerine boşaltma yapıldığı sırada kaza yaşandı.
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Nihat Y.’nin kullandığı damperli kamyon, kasasındaki taşları boşalttığı sırada toprağın kayması sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yuvarlanan kamyonun içinde sıkışan sürücü Nihat Y. olay yerinde feci şekilde can verdi.
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