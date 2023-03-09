Taşınması gündemde: İstanbul'da stadyumlar depreme ne kadar dayanıklı?
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul için deprem sinyalleri verilirken, stadyumların da depreme karşı sağlamlıkları gündeme geldi.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından, beklenen büyük İstanbul depremi öncesi on binlerce kişinin birlikte maç izlediği futbol kulüplerinin stadyumlarının da sağlamlığı tartışmaya açılmıştı.
Konuyla ilgili olarak bir YouTube kanalına konuk olan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'daki stadyumlara not verirken Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun en riskli stat olduğunu belirtti.
"F.BAHÇE ALİ SAMİYEN'DE OYNASIN"
99 depreminde 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dediğini belirten Ercan, "Fenerbahçe Ülker Stadyumu deprem açısından çok kötü. 1999 depreminde, 'Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar' dedim, abartarak söyledim bunu. Ali Şen aradı, başkanlığı yeni bırakmıştı. 'Hocam niye dedin bunu?' dedi bana. 'Sizin stadın yeri çok kötü. Ne yapacağız?' deyince, 'Bir çalışma yapıp karar vermek lazım' dedi. Bana, 'Hemen yap hocam' deyince, 'Kulübün başı var, Aziz Yıldırım derse yaparız' dedim kendisine." ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE STADI GEBZE'YE TAŞINIYOR İDDİASI!
Övgün'ün bu sözlerinin ardından deprem riski oldukça yüksek olan Saracoğlu'nun Gebze'deki araziye taşınması yeniden gündeme geldi. Daha önce eski Başkan Aziz Yıldırım'ın 'Şükrü Saraçoğlu, Gebze'ye taşınacak' sözleri tekrar gündeme gelirken, yaşanan bu durum sonrası Fenerbahçe taraftarları adeta ayaklandı.
BEŞİKTAŞ STADI...
Beşiktaş Stadı için de konuşan Ercan, Dere ağzı bir yerde. Genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesim. Yeniden aynı yere yaptılar. Hiç uygun görmedim. Ne kadar kazıdılar bilmiyorum, ana kayaya oturttular mı, oturtmadılar mı bilmiyorum. Yeşil sahayı aşağı indirdiler sanıyorum. Eğer tribünleri ana kayaya oturtdularsa sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Eski Açık'ın olduğu yerde bir çekince olabilir. ifadelerini kullandı.