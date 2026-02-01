Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var!
Şanlıurfa'da iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde, Mil Dalca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve küreklerle saldırdı.
Kavgada 7 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
