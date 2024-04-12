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Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara

Ramazan Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kaynak: İHA
Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara - Resim: 1
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Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara - Resim: 2

Ramazan Bayramı dolayısıyla Fethiye'de yaşanan yoğunluk turistik bölgelere ulaşımı zorlaştırdı.

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Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara - Resim: 3

İlçe merkezinden normal zamanlarda yaklaşık 15 dakikada ulaşılabilen Ölüdeniz sahiline, yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman 1 saate kadar çıktı. 

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Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara - Resim: 4

Mahalledeki Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

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