Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara
Ramazan Bayram tatilini sahillerde geçirmek isteyenler, Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Kaynak: İHA
1 / 12
Ramazan Bayramı dolayısıyla Fethiye'de yaşanan yoğunluk turistik bölgelere ulaşımı zorlaştırdı.
2 / 12
İlçe merkezinden normal zamanlarda yaklaşık 15 dakikada ulaşılabilen Ölüdeniz sahiline, yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman 1 saate kadar çıktı.
3 / 12
Mahalledeki Kumburnu ile Belcekız Plajı'nda vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
4 / 12