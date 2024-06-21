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Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Kurban Bayramı tatili boyunca tatilcilerin yüzünü güldüren sıcaklar tatil sonrasında da devam edecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne ulaşması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri, Denizli’nin güney, Muğla’nın iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak - Resim: 2

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak - Resim: 3

Genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Tatil bitti, sıcaklar bitmedi, çöl sıcakları etkili olacak - Resim: 4

21 - 27 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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