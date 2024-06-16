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Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım

Antalya'da bayramın ilk günü sahiller dolup taştı. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım - Resim: 1

Kurban Bayramı tatilinde 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'ya gelişler devam ederken, kentin ünlü plajlarında yoğunluk dikkati çekiyor.

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Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım - Resim: 2

Konyaaltı Sahili'ne sabah erken saatlerden itibaren gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. 

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Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım - Resim: 3

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 80'i geçti.

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Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım - Resim: 4

Tatilciler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

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