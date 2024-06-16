Tatil cennetinde bayram yoğunluğu: Oteller doldu, sahiller tıklım tıklım
Antalya'da bayramın ilk günü sahiller dolup taştı. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilinde 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'ya gelişler devam ederken, kentin ünlü plajlarında yoğunluk dikkati çekiyor.
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Konyaaltı Sahili'ne sabah erken saatlerden itibaren gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.
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Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 80'i geçti.
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Tatilciler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti.
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