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Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alan çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA
Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler, ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. 

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Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı - Resim: 2

Sarımsaklı Plajı'nın bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 60 personel ile müdahale edilirken ot yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı - Resim: 3

İş makineleriyle önü kesilen yangın alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

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Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı - Resim: 4
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