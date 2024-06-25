Tatil cennetinde kabus: Alevler plaja yaklaştı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöplük alan çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı. Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler, ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.
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Sarımsaklı Plajı'nın bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına havadan Orman Bakanlığı'na ait 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 5 arazöz 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 60 personel ile müdahale edilirken ot yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
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İş makineleriyle önü kesilen yangın alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.
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