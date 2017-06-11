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  3. 11 Haziran 2017 10:01

Tatil cennetinde yangın paniği

Marmaris'te bir bar-restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tatil cennetinde yangın paniği

Muğla'nın Marmaris İlçesi’ndeki bar-restoranda içeride müşterilerin olduğu sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, barda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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Tatil cennetinde yangın paniği

DHA'nın haberine göre Kemal Elgin Bulvarı Uzunyalı mevkiinde bulunan bir bar-restoranda dün saat 22.30’da yangın çıktı. Elektrik panosunda başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

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Tatil cennetinde yangın paniği

Alevleri fark eden müşteriler ve bar çalışanları, panik içerisinde dışarıya koştu. Çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Tatil cennetinde yangın paniği

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü.

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