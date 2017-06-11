Tatil cennetinde yangın paniği
Marmaris'te bir bar-restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Muğla'nın Marmaris İlçesi’ndeki bar-restoranda içeride müşterilerin olduğu sırada çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, barda büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
DHA'nın haberine göre Kemal Elgin Bulvarı Uzunyalı mevkiinde bulunan bir bar-restoranda dün saat 22.30’da yangın çıktı. Elektrik panosunda başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü.
Alevleri fark eden müşteriler ve bar çalışanları, panik içerisinde dışarıya koştu. Çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.