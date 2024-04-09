Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ilçeye son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, denetimleri yerinde takip etti.