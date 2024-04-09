Tatil cennetine akın: Son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi uzun araç kuyrukları oluştu. İlçeye son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı.
Kaynak: DHA
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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda ilçeye son 48 saatte 30 binden fazla araç giriş yaptı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, denetimleri yerinde takip etti.
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Kaymakam Çit, vatandaşlarla bayramlaşıp, araç sürücülerine trafikte dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri de vatandaşa kolonya ve şeker ikram edip, trafik kurallarının yazılı olduğu broşürler dağıttı.
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Ekipler, rutin trafik denetiminin yanı sıra narkotik köpeği 'Uçak'ın desteğiyle narkotik ve asayiş uygulamaları da yaptı.
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