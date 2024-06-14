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Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. İlçe girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, son 48 saatte 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA
Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı - Resim: 1

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatili öncesi araç yoğunluğu yaşandı. İlçeye son 48 saat içerisinde 45 binden fazla aracın giriş yaptığı belirtildi. 

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Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı - Resim: 2

Bitez Kavşağı'ndan, Turgutreis istikametine giden yolda trafik durma noktasına geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yaklaşık 2 kilometrelik yol 40 dakikada aşıldı. 

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Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı - Resim: 3

Polis ve jandarma ekipleri, trafiği akıcı hale getirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı - Resim: 4

İlçede hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 25 derecelerde seyretti. 

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