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Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit

Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

Kaynak: İHA
Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit - Resim: 1
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Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit - Resim: 2

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

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Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit - Resim: 3

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

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Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit - Resim: 4

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

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