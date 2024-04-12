Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit
Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.
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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.
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