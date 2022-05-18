Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!
Ticaret Bakanlığı, tatil planları yapmaya başlayan vatandaşları, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen paket tur ve otel teklifleri konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tüketiciler, yazın yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşırken tatil tercihi yapmadan dikkat etmeleri gereken birtakım unsurlar bulunuyor.
Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor.
Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor.
Buna göre, "sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu kontrol edilmeli."