Tatilci çöplüğü utandırdı

Dinlenme tesislerine geldiklerinde karşılaştıkları çöpler karşısında şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Uyar, “Burada çöp bırakmak saygısızlık. Herkes yediğini içtiğini toplasa, poşetleyip bıraksa çok iyi olur. Görevliler de bunları daha rahat toplar. Ama şimdi her yerde çöp var. Kötü bir görüntü. Bu duyarsızlık.” dedi.