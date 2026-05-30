Tatilciler akın akın dönmeye başladı: İstanbul yönünde trafik felç!
Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönen vatandaşlar, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak: DHA
Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor.
1 / 9
Anadolu'yu İstanbul'a bağlamakta adeta köprü görevi üstenen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu.
2 / 9
Otoyolun İzmit ilçesi kesiminin Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
3 / 9
Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruğu oluşurken, Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. (DHA)
4 / 9