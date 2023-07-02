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Tatilciler akın akın geliyor

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğun başladı. Gişelerdeki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Tatilciler akın akın geliyor - Resim: 1

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, dönüşe geçti. Tatilin son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk arttı. 

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Tatilciler akın akın geliyor - Resim: 2

HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu. 

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Tatilciler akın akın geliyor - Resim: 3

Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz yaşanmaması için tedbirlerini artırdı. 

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Tatilciler akın akın geliyor - Resim: 4

Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. 

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