Tatilciler akın akın geliyor
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü yoğun başladı. Gişelerdeki araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenler, dönüşe geçti. Tatilin son gününde, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde yoğunluk arttı.
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HGS geçişlerinde akıcı bir trafik gözlenirken, nakit gişelerinde ise zaman zaman kuyruklar oluştu.
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Otoyol A.Ş. ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de olumsuz yaşanmaması için tedbirlerini artırdı.
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Trafiğin gece saatlerinde artması beklenirken, oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
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