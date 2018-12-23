Tatilciler akın etti, adım atacak yer kalmadı

Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Oteller bölgesine gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu. Ayrıca oteller bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

