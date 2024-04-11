Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilcilerin Ege'deki rotası olan Çeşme'de nüfus 1 milyona dayandı.
Kaynak: İHA
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Çeşme'deki oteller yüzde 100 dolarken, dünyaca ünlü Ilıca Plajı’nda da yoğunluk yaşandı. Tatilcilerin turizm cenneti Çeşme'ye akın etmesiyle nüfus 1 milyona dayandı.
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Turizmin gözbebeği Çeşme, 9 günlük bayram tatilinde de tatilcilerin gözdesi oldu. Bayram tatilinin başlamasından hemen önce rezervasyonlar yüzde 80'lere ulaşırken, bayramın ikinci gününde doluluk yüzde 100'e ulaştı.
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Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri de nüfusun 1 milyona dayandığı Çeşme'de huzur ve güvenin korunması için ek önlemler aldı. Polis bölgesinde 200, jandarma bölgesinde 90 güvenlik görevlisi, bayram tatili boyunca asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik görev yapıyor.
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