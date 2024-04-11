Tatilciler akın etti, bir ilçemizin nüfusu 1 milyona dayandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme Jandarma Komutanlığı ekipleri de nüfusun 1 milyona dayandığı Çeşme'de huzur ve güvenin korunması için ek önlemler aldı. Polis bölgesinde 200, jandarma bölgesinde 90 güvenlik görevlisi, bayram tatili boyunca asayiş ve huzurun sağlanmasına yönelik görev yapıyor.