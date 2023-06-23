  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu

Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu - Resim: 1

DHA'nın haberine göre Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

1 / 6
Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu - Resim: 2

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi.

2 / 6
Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu - Resim: 3

Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

3 / 6
Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu - Resim: 4

Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında 'Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. 

4 / 6