Tatilciler dikkat! Yeni ''sahil'' virüsü hızla yayılıyor

Uzmanlara göre; küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen sıcaklıklar, zehirli gazlar yayarak COVID-19 benzeri belirtilerin görülmesine neden olan bir mikroalgin yayılmasından sorumlu. Özellikle de Avrupa’daki yükselen sıcaklıklar, Ostreopsis olarak adlandırılan ve gaz salan mikroalglerin büyüme hızında bir artışa neden oldu.