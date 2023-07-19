Tatilciler dikkat! Yeni ''sahil'' virüsü hızla yayılıyor
Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava, hastalıkları da tetikledi. İklim değişikliğiyle ortaya çıkan hastalık tüm sahilleri sardı...
Küresel ısınma, etkisini artırarak dünya üzerindeki yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son günlerde Avrupa’yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası, etkili olduğu bölgelerdeki insanları zor durumda bırakırken, şimdi de uzmanlardan hastalık uyarısı geldi.
Uzmanlara göre; küresel ısınmaya bağlı olarak yükselen sıcaklıklar, zehirli gazlar yayarak COVID-19 benzeri belirtilerin görülmesine neden olan bir mikroalgin yayılmasından sorumlu. Özellikle de Avrupa’daki yükselen sıcaklıklar, Ostreopsis olarak adlandırılan ve gaz salan mikroalglerin büyüme hızında bir artışa neden oldu.
Mikroalglerin yaydığı gaz ile temas edenlerde ise grip benzeri belirtilerin görüldüğü gözlemlendi. Ostreopis kuma ve kayalara tutunur ve şu anda İspanya’nın hemen hemen tüm sahillerinde bulunuyor.
Sorun, ilk olarak, İspanya kıyılarının kuzeyindeki Biartitz’deki Fransız yetkililer tarafından bildirildi.