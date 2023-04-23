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Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit!

43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de gece saatlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! - Resim: 1

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarında yaşanan yoğunluk sebebiyle bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde başlayan araç trafiği, gece saatlerine kadar sürdü.

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Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! - Resim: 2

Araçların seri ilerlemesi için de güzergahta bulunan bazı kavşaklar levhalar ve beton bariyerlerle trafiğe kapatıldı. 

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Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! - Resim: 3

Trafik ekipleri de bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı tedbirlerini arttırdı. Bugün ise araç trafiğinin daha da artması bekleniyor.

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Tatilciler dönüyor: Kilit kavşak yine kilit! - Resim: 4
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