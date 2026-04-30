Tatilciler rota değiştirdi! Aynı bütçeyle 5 şehir gezmek artık mümkün!
Yükselen otel ve ulaşım maliyetleri, tatil anlayışını kökten değiştiriyor. Klasik "deniz-kum-güneş" paketinden sıkılan ve parasının karşılığını tam almak isteyenler kruvaziyer turlarına yöneldi.
Turizm dünyasında artık sadece fiyat değil, sunulan deneyimin kapsamı tercihleri belirliyor. Sabit bir otelde kalmak yerine her sabah farklı bir limanda, farklı bir ülkede uyanma fikri, tatilcileri cezbeden en büyük unsur haline geldi. Kruvaziyer turizmi, sunduğu "hareketli yaşam deneyimi" ile turizm ekonomisinde ana akım modellerden biri olma yolunda ilerliyor.
Kruvaziyer turizmine yönelik "pahalı tatil" algısının hızla değiştiğini belirten Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, modelin rekabetçi gücüne dikkat çekti.
Çavuşoğlu; "Aynı bütçeyle yalnızca bir otelde konaklamak yerine, kruvaziyerde her gün farklı bir kültürle tanışabiliyorsunuz. Konaklama, ulaşım ve gastronomiyi bir arada düşündüğünüzde kruvaziyer, maliyet açısından sanıldığından çok daha erişilebilir" dedi.
Dünya genelinde yükselen konaklama ve uçak bileti maliyetleri, tatilcileri "sabit maliyetli" planlara itiyor. Kruvaziyer turlarının sunduğu avantajlar ise şöyle sıralanıyor:
Çoklu Destinasyon: Tek bir bavul açarak onlarca şehir görme imkânı.
Sabit Maliyet: Yeme-içme, konaklama ve eğlencenin paket fiyat içinde olması.
Keşif Odaklılık: Farklı mutfaklar ve kültürlerle iç içe bir tatil deneyimi.