Tatilciler rotayı bu ilimize çevirdi: Bayramda dolup taşacak
Tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan illerimizden biri olan Mardin'de, Ramazan Bayramı öncesinde turist yoğunluğu yaşandı. Turizmciler, 9 günlük bayram tatilinde 120 binden fazla turistin gelmesini beklediklerini söyledi.
Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla seyahat planları da yapılıyor. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün arttığını belirtti.
Bayram öncesi çok güzel bir yoğunluk olduğunu ifade eden Gürgör, sömestr tatili ile bayram tatilinin birleşmesi ile beraber ciddi talepler oluştuğunu kaydetti.
9 günlük bir tatil ve arasında da bayram olması nedeniyle Mardin’de yüzde yüzlük bir doluluk olduğunu söyleyen Gürgör, "Şu an çoğu turistimize cevap bile veremiyoruz. Rezervasyonlarınızı erken alın çağrısında bulunduk. Mardin, özellikli bir şehir olduğu için her zaman yer bulunamıyor. Turizm olarak 12 aya yayılmış bir turizmi var. Özellikle nisan ve mayıs aylarında ciddi talepler var. Şu an yoğun bir şekilde misafirlerimizi bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da tamamladık. Otellerimizde sağlık sebeplerinden ötürü bazı iptaller söz konusu oldu ama genel olarak baktığımızda özellikle bayram ve sömestr tatilinin birleşmesinden dolayı ciddi bir talep var. Amacımız bunu 12 aya yaymak. Bunun büyük bir kısmını başardık" dedi.