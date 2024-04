Tatilciler rotayı bu ilimize çevirdi: Bayramda dolup taşacak

9 günlük bir tatil ve arasında da bayram olması nedeniyle Mardin’de yüzde yüzlük bir doluluk olduğunu söyleyen Gürgör, "Şu an çoğu turistimize cevap bile veremiyoruz. Rezervasyonlarınızı erken alın çağrısında bulunduk. Mardin, özellikli bir şehir olduğu için her zaman yer bulunamıyor. Turizm olarak 12 aya yayılmış bir turizmi var. Özellikle nisan ve mayıs aylarında ciddi talepler var. Şu an yoğun bir şekilde misafirlerimizi bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da tamamladık. Otellerimizde sağlık sebeplerinden ötürü bazı iptaller söz konusu oldu ama genel olarak baktığımızda özellikle bayram ve sömestr tatilinin birleşmesinden dolayı ciddi bir talep var. Amacımız bunu 12 aya yaymak. Bunun büyük bir kısmını başardık" dedi.