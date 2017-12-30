Tatilciler yollara düştü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.
Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı.
Yunan adası Midilli'ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu.
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli'ye gittiklerini söyledi.