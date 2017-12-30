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  3. 30 Aralık 2017 17:13

Tatilciler yollara düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, yeni yılı karşılamak için Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler yollara düştü

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen çok sayıda Türk, yeni yıla Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarında girebilmek için plan yaptı.

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Tatilciler yollara düştü

Yunan adası Midilli'ye gitmek isteyenler Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde bu sabah kuyruk oluşturdu.

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Tatilciler yollara düştü

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli'ye gittiklerini söyledi.

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Tatilciler yollara düştü

Yağışlı havaya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 550 tatilci, Midilli'ye gitti.

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