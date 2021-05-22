Tatilcileri üzecek açıklama: Türkiye'de yaz turizmi olmayacak
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz,"İstanbul'da yaşayanlar yaz turizm için Antalya, İzmir ve Bodrum'a gidemeyecek ve insanlar denize Aralık ayından girmeye başlayacak. Şu an için bizler soğuktan kaçıyoruz, ancak ileride sıcaktan kaçacağız. Bundan sonra yazın kumsal turizm olmayacak. Şimdiden turizmcilere Karadeniz'e yatırım yapmasını öneriyorum" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz,"İstanbul'da yaşayanlar yaz turizm için Antalya, İzmir ve Bodrum'a gidemeyecek ve insanlar denize Aralık ayından girmeye başlayacak. Şu an için bizler soğuktan kaçıyoruz, ancak ileride sıcaktan kaçacağız. Bundan sonra yazın kumsal turizm olmayacak. Şimdiden turizmcilere Karadeniz'e yatırım yapmasını öneriyorum" dedi.
Meclis İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'na daha önce sunum yapan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğinin turizme etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Biz turizmi geçmiş yüzyılın düşünceleriyle değerlendiriyoruz. Mesela yazın çok sıcak olduğunda turist ülkemize gelir ve kumsalda yatar. Bu düşünceler yavaş yavaş değişmek zorunda çünkü iklim değişiyor. Türkiye'de öyle zamanlar olacak ki sıcaklık ve nemden dolayı güneşe çıkamayacağız.
Hatta bu yüzyılın sonunda Antalya'da neredeyse ölümcül derecede sıcaklar görülecek. Aynı şekilde İzmir, Marmaris, Adana ve Alanya'da da bu ölümcül sıcaklıklar görülecek. Şu an çocuklarımızı dışarıya bırakıyoruz. Haziran ayının sonundan Eylül'ün başına kadar çocuklar sokaklarda serbestçe oyun oynuyor. Ancak ileride o çocukları klimalı alanlarda tutmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bütün yaşam stillerimizi iklim değişikliğine göre ayarlamamız zorundayız" dedi.