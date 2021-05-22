Tatilcileri üzecek açıklama: Türkiye'de yaz turizmi olmayacak

Hatta bu yüzyılın sonunda Antalya'da neredeyse ölümcül derecede sıcaklar görülecek. Aynı şekilde İzmir, Marmaris, Adana ve Alanya'da da bu ölümcül sıcaklıklar görülecek. Şu an çocuklarımızı dışarıya bırakıyoruz. Haziran ayının sonundan Eylül'ün başına kadar çocuklar sokaklarda serbestçe oyun oynuyor. Ancak ileride o çocukları klimalı alanlarda tutmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bütün yaşam stillerimizi iklim değişikliğine göre ayarlamamız zorundayız" dedi.