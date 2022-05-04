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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşların dönüş trafiği başladı. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 1

Ramazan Bayram tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren bazı vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 2

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 3

Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının rahat seyrettiği gözlemlendi.

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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı - Resim: 4

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun ise yarında devam etmesi bekleniyor.

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