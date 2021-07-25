Tatilcilerin dönüş çilesi: Birçok ilde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler de dönüş yolculuklarına başladı. Son gün yola çıkan sürücüler Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.