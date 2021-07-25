Tatilcilerin dönüş çilesi: Birçok ilde trafik durma noktasına geldi
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilcilerin dönüş yolculuğu trafik yüzünden bir çile haline geldi.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatilciler de dönüş yolculuklarına başladı. Son gün yola çıkan sürücüler Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Karabük'teki güzergahlarda araç yoğunluğuna neden oldu.
ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
Yolda kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, olumsuzluklara müdahale ederek ulaşımın aksamaması için çalışıyor.Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti.
ULAŞIM AKSADI
Bayram tatilinin son günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı, Arifiye ve Sapanca geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu. Akıcı trafiğin hakim olduğu güzergahta meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Gölyaka-Hendek gişeleri arasında ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.
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ARABÜK'TE ARAÇ YOĞUNLUĞU
Bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de araç yoğunluğuna neden oldu.
Karadeniz illerinden özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi büyükşehirlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında trafik oldukça yavaş seyrediyor. Bazı sürücüler, araçlarını kara yolu üzerindeki dinlenme tesislerine ve yol kenarına park edip bekliyor.
BOLU DAĞI'NDA DA TIKANIKLIK VAR
Düzce ve Bolu'da ise dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yollarda akıcı yoğunluk yaşanıyor. Son gün yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli geçişi ile Gerede Karadeniz Bağlantı Yolu'nda araç yoğunluğu oluşturdu.