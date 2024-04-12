Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit
Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.
Kaynak: AA, DHA, İHA
1 / 21
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sabah saatleri itibariyle başladı.
2 / 21
Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
3 / 21
Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.
4 / 21