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Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit

Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit - Resim: 1
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Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit - Resim: 2

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu sabah saatleri itibariyle başladı.

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Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit - Resim: 3

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

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Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit - Resim: 4

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. 

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