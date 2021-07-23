Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine yakın tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Çanakkale feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de öğle saatlerinden itibaren başladı.
Ege ve Balıkesir'in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale'nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu bayramın son gününde de yoğunluk oluşturdu.
İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, boğazın Avrupa yakasına geçebilmek için Çanakkale ve Lapseki feribot iskelelerini kullanıyor.
Feribot sırası bekleyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribot ile tarifesiz seferler yapıyor.