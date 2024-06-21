  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Tatilcilerin dönüş yolunda: 30 bin araç çıkış yaptı

Tatilcilerin dönüş yolunda: 30 bin araç çıkış yaptı

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. İlçeden son 24 saatte 30 bin araç, çıkış yaptı.

Kaynak: DHA
Tatilcilerin dönüş yolunda: 30 bin araç çıkış yaptı - Resim: 1

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilci akınına uğradı.

1 / 3
Tatilcilerin dönüş yolunda: 30 bin araç çıkış yaptı - Resim: 2

Bayram tatilinin 7’nci gününde tatilciler, son 2 günde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna takılmamak için ilçeden ayrılmaya devam ediyor. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşurken, Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde de trafikte yoğunluk yaşandı.

2 / 3
Tatilcilerin dönüş yolunda: 30 bin araç çıkış yaptı - Resim: 3

Öte yandan, son 24 saat içerisinde kentten 30 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

3 / 3