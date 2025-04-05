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Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu

Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçenler, Tekirdağ - İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.

Kaynak: DHA
Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu - Resim: 1

Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı.

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Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu - Resim: 2

Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

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Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu - Resim: 3

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.

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Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu - Resim: 4

Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.

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