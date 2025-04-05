Tatilcilerin dönüşü sürüyor: İstanbul'a giriş yolu durdu
Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala dönüşe geçenler, Tekirdağ - İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak: DHA
Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, yaşadıkları İstanbul'a dönmeye başladı.
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Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.
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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı.
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Ekipler, dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor.
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